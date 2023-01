Letizia di Spagna | gonna in pelle e spacco intrigante | uno schianto a 50 anni

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 gennaio 2023)ditorna in pubblico e fa di nuovo parlare di sé per il suo look. La Reina lascia senza fiato con una maxiinche nasconde uno, firmata Hugo Boss, lo stilista di riferimento di Sua Maestà. A 50è davvero unoe suo marito Felipe è sempre più affascinato da lei. E non solo lui.disi riscatta col nuovo lookdisi è dunque ripresa dallo scivolone di stile che l’ha vista indossare una maglia nera con ampio colletto in pizzo bianco, di Sandro, bocciatissima. La Reina ha fatto vedere di cose è capace quando si tratta di stile. Dopo i funerali di Costantino di Grecia e l’inaugurazione di Fitur, Donna ...