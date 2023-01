L’era Scanavino parte male | lite furibonda con un partner strategico? La situazione

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Subito unadelicata per il nuovo amministratore delegato della Juventus, Maurizio: cosa sta succedendo? La Juventus ha voltato pagina, e la presentazione del nuovo presidente, Gianluca Ferrero, e del nuovo amministratore delegato, Maurizio, segna l’inizio di un nuovo capitolo per la Vecchia Signora. Per l’AD, però, ci sarebbe già un bel problema da risolvere. Uno deipiù strategici della Juventus, infatti, avrebbe commesso uno sgarbo non da poco nei confronti della società: scopriamo di cosa si tratta. LaPresseJuventus-EA Sports, è uscito il TOTY di FIFA 23 Dalla scorsa estate, la Juventus e la EA Sports -casa videoludica canadese- sono tornate. Dopo anni di assenza di diritti, in cui FIFA appellava la Juventus con il nome fittizio di Piemonte Calcio, i ...