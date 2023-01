Leicester-Brighton sabato 21 gennaio 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dopo tre sconfitte di fila in campionato ilè tornato a guardare la classifica di Premier League con apprensione, visto che il vantaggio rispetto al terzetto di coda è di soli due punti e nei confronti di squadre come West Ham o Everton, in grado di recuperare. Ilinvece ha vinto le ultime InfoBetting: Scommesse Sportive e

TUTTO mercato WEB

...00 Verona - Lecce 18:00 Salernitana - Napoli 20:45 Fiorentina - Torino CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 Liverpool - Chelsea 16:00 Bournemouth - Nott'm Forest 16:0016:00 Southampton ...Salernitana - Napoli gol/over (quota 2,10) Fiorentina - Torino gol (1,85)over (1,75) Southampton - Aston Villa gol (1,73) Crystal Palace - Newcastle gol (1,87) Cinquina da 22 ... Leicester-Brighton, le formazioni ufficiali: spauracchio Vardy per De Zerbi. Welbeck titolare Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Leicester-Brighton è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: formazioni, pronostici.