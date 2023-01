Legionella nell’acqua degli ospedali | parla un ex dipendente | ”Ci ordinavano di abbassare i valori”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un testimone ha raccontato agli inquirenti ciò che accadeva nella sede di Technodal. Si tratta di una narrazione molto dettagliata. La voce è quella di un exche spiega ai pm la ragione per cui la Technodal falsificava i report sullarichiesti dagliall’azienda. L’uomo, però, non si ferma qui, perché spiega in che modo avveniva materialmente la manipolazione dei dati e, soprattutto, anche chi lo decideva. Il fatto è riportato da Repubblica con un articolo di oggi., morta una donna di 65 anni al Policlinico Umberto I La testimonianza choc dell’exLa testimonianza riportata è la seguente: “Nello svolgimento dell’attività si rendeva necessario effettuare delle analisi microbiologiche su campioni eseguite negli, nelle cliniche ...