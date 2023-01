Legali Juve | 'Palese disparità di trattamento e ingiustizia | presenteremo ricorso'

Open

Come nel primo procedimento per loro nessuna condanna Stangata sullaSul club bianconero si è ... Ibianconeri hanno fatto leva sul principio giuridico per cui 'nessuno può essere perseguito ...Gli investigatori della Fiamme Gialle perquisiscono anche gli ufficisu cui si sono ... Aprile 2022: indaga la Consob leggi anche Ronaldo, la "carta segreta" con la: ma manca la firma di Cr7 ... Plusvalenze, batosta solo per la Juve: 15 punti di penalizzazione. La ... I legali della Juventus, Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa, hanno emesso un comunicato dopo la decisione della Corte Federale di punire con un -15 in classifica i bianconeri. IL ...Cronaca 20 Gennaio 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport La Corte federale d'Appello è andata ben oltre i nove punti chiesti dal procuratore federale per il campionato in corso Stangata clamorosa sulla Juv ...