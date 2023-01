L' effetto contrario dei salvataggi

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Uno studio scientifico rivela che quante più navi di ong sono in mare, tantomeno sicure risultano le traversate, aumentando i rischi di naufragi. Ogni volta che nel dibattito politico e mediatico si torna a parlare di Ong, si ripresenta la comanda: le navi di soccorso aumentano le partenze o no? Sono un pull factor, un cosiddetto «fattore di attrazione», come sollevato più volte dall’Agenzia europea della Guardia di frontiera Frontex, oppure i migranti partono in egual misura anche in assenza di navi umanitarie? Il tema dovrebbe essere affrontato in termini scientifici e non ideologici come invece spesso succede. Aiutano a sbrogliare la matassa Giovanni Mastrobuoni dell’Università di Torino e Claudio Deiana di quella di Cagliari, due economisti italiani che, insieme a Vikram Maheshri dell’ateneo di Houston, hanno realizzato uno studio presto pubblicato sull’American Economic Journal. ...