Lecce | professoressa trovata morta in casa dal figlio | intera scuola sotto shock

(Di venerdì 20 gennaio 2023)indalRossella Verrienti,di 64 anni, di Castromediano (), è stataieri mattina dal, nell’appartamento in cui viveva. Èimprovvisamente, probabilmente, per un malore. Era dirigente dell’istituto comprensivo di San Cesario-San Donato da dodici anni I familiari, gli amici e l’della quale era a capo sono. In queste ore sono moltissimi i messaggi di cordoglio. Il sindaco di San Donato Alessandro Quarta ha così ricordato la dirigente: ...

E' morta improvvisamente laRossella Verrienti , 64 anni, di Castromediano (), una vita spesa per la scuola e la cura umana ed educativa dei suoi cari alunni. Alla guida del comprensivo di San Cesario - San ...