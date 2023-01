Lecce | i convocati per l’Hellas Verona

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Marco Baroni, allenatore del, ha diramato la lista deiper la trasferta controMarco Baroni ha diramato la lista deiufficiali per Hellas. Torna a disposizione Persson, mentre non ci saranno Dermaku e Pongracic. Prima chiamata per Cassandro. Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone.Difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Tuia, Umtiti, Pezzella.Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Maleh, Hjulmand.Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Strefezza, Voelkerling. L'articolo proviene da Calcio News 24.

