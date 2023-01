Lecce | autista di scuolabus arrestato | accusa di violenza sessuale su studenti minori

La Gazzetta del Mezzogiorno

Il 48enne avrebbe compiuto molestie e abusi su minorenni che a bordo del pulmino accompagnava quotidianamente in varie scuole della provincia di ..."Come sei bello, ti trovo molto carino, Ti vuoi fidanzare con me". Così, con queste (e altre) parole, l'di un pulmino privato avrebbe lusingato, avvicinato e poi molestato almeno sei studenti minorenni. A volte sul bus, altre direttamente nel garage della sua abitazione utilizzando le scuse più ... Pedofilia in Salento, ai domiciliari autista di scuolabus: abusava dei minori Il 48enne avrebbe compiuto molestie e abusi su minorenni che a bordo del pulmino accompagnava quotidianamente in varie scuole della provincia di ...L'uomo è stato denunciato dal padre di uno dei minori molestati. L'adescamento avveniva mentre il conducente accompagnava i ragazzi nei vari istituti scolastici della provincia di Lecce ...