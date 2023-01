Lealtà politica in cambio della benedizione del Partito Pechino su Big Tech

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il governo cinese sta allentando la morsa sanzionatoria sulle proprie Bigcome Alibaba e Tencent. È la finepresa statale sul settore? No. Il-Stato ha domato i propri giganti digitali costringendoli ad allinearsi agli obiettivi nazionali tramite il nuovo regime normativo. L’istituto di ricerca Merics riferisce che le indagini sulle filiali finanziarie di quattordici piattaforme internet stanno per concludersi, citando l’esempio di Didi Global, quella che viene comunemente chiamata l’Uber cinese. La società ha annunciato di essere stata autorizzata dal regolatore tecnologico – la Cyberspace Administration – a registrare nuovi utenti per i servizi di ride-hailing. L’attività era di fatto sospesa da un anno e mezzo a causa delle inchieste delle autorità. Didi Global ha riferito di avere effettuato alcune modifiche per ...