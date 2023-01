“Le vele scarlatte” | al cinema la fiaba moderna di Pietro Marcello

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Del regista casertanoavevamo visto già “Martin Eden (2018)” e ci era piaciuto e quindi siamo andati a vedere con aspettative il suo ultimo film – al; in anteprima a Cannes 75° – “Le”. Ha tratto anche questo liberamente dal testo omonimo dello scrittore russo Aleksandr Grin, facendosi aiutare nella sceneggiatura dallo scrittore Maurizio Braucci e da Maud Ameline (la produzione è italo-franco-tedesca). Raphaël (Raphaël Thiéry) è un reduce dalla Grande guerra e torna nella sua Normandia rurale: qui ritrova una figlia infante Juliette (da grande Juliette Jouan) – la moglie Marie è morta – e cerca di riprendere la sua vita facendo il falegname. Ma c’è un segreto nella sua vita che spinge Raphaël fuori dalla piccola comunità locale e che lo fa confinare nella sua “corte ...

