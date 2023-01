Le scarpe più strane che abbiamo visto alla Fashion Week

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La settimana della moda ci ha offerto il sorprendente spettacolo nello spettacolo delle calzature che sono rimaste, come al solito, un terreno fertile per la sperimentazione giocosa. Ovunque si rivolgesse lo sguardo, è stato difficile non notare le: dai modelli avveniristici di Prada, alle fantasiose ciabatte di JW Anderson, fino alle invidiabili creazioni di Wales Bonner e Our Legacy, le passerelle erano piene zeppe di originalissime proposte chefine si diffonderanno nel mondo reale. Da questo punto di vista ci aspetta, per fortuna, un anno molto divertente. Sul fronte Prada, il dream team composto da Raf Simons e Miuccia Prada continua a stupire. Hanno presentato i consueti modelli, le raffinate derby e i mocassini con suola ultrapiatta del marchio italiano, insieme a una novità: un'accattivante moc toe dalle finiture esagerate e una ...