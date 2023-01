Le ragioni degli Usa e quelle del dialogo Rosario Cerra legge l’Ira

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 gennaio 2023) I 369 miliardi di dollari di incentivi previsti dall’Inflation Reduction Act destinati a investimenti verdi e alla sicurezza energetica del Paese rappresentano il più grande piano contro il cambiamento climatico mai realizzato negli Stati Uniti. Se questo, come prevedibile, innescherà una serie di reazioni che porteranno all’approvazione di Piani analoghi, per me è una buona notizia per il futuro del Pianeta. Spero anche che sia un primo passo, dopo anni di tentennamenti, della volontàStati Uniti di puntare alla leadership a livello mondiale nel processo di transizione verso un’economia sostenibile. Lo fanno a modo loro, come è normale che sia, specie in un contesto geostrategico particolarmente complicato. Il carattere per certi versi protezionistico del, ovvero la parte che desta le maggiori preoccupazioni, è semplicemente dovuto al fatto ...