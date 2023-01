Le nozze non salvano i Måneskin | “Mediocri” Stroncati in America

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Isi sono sposati, ma il matrimonio in grande stile per la pubblicazione di Rush! non è bastato a placare le prime critiche che stanno giungendo proprio dall’, la terra che li ha un po’ “adottati”, facendo vivere a tutti il sognono. “Questa è la band che dovrebbe salvare il Rock and Roll?”, una domanda che arriva quasi come un pugno allo stomaco, ed è The Atlantic a chiederla ai propri lettori. Una stroncatura che di certo lascia l’amaro in bocca ai tanti fan (ma non ai detrattori della band)., le critiche dall’per l’album Rush! “La popolarità deiè un caso o è un segno di un cambiamento più profondo nei gusti mainstream?”, la domanda del The Atlantic, la rivistana, è più diretta e cruda che mai. E continua con: ...