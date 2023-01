Le mostra di Inge Morath a Venezia

Cultura Veneto

... Romanino, Moretto e Ceruti accanto alle opere pop di Andy Warhol e agli scatti diMorath: sono alcune delle mostre di questa settimana. BRESCIA - Sono 80 i capolavori selezionati per la"...... quando nei Citizens giocava papà Alf -: un cerchio che si chiude LA STORIA Alf -... il club in cui il papà Robin si era messo ina inizio carriera (dal 2001 al 2004, dopo essere ... Mostra "INGE MORATH Fotografare da Venezia in poi" Fino al 4 giugno Palazzo Grimani ricorda la prima fotografa della Magnum: in mostra 200 immagini, la maggior parte dedicate alla città lagunare che le cambiò la carriera ...da Inge Morath a Gabriele Basilico, da Jacques Lartigue a Helmut Newton, il 2023 è l'anno delle grandi mostre di fotografia: ecco le imperdibili ...