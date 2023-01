Today.it

...visivo e che riproduce in dimensioni originaliuna lunghezza di dodici metri e un peso totale di oltre settecento chilogrammi, lo scheletro di una balena, illuminato al suo interno da......visivo e che riproduce in dimensioni originaliuna lunghezza di dodici metri e un peso totale di oltre settecento chilogrammi, lo scheletro di una balena, illuminato al suo interno da... Le lampade UV per unghie potrebbero causare il cancro alla pelle Castiglione della Pescaia: Il Comune ha tenuto sotto controllo i maggiori costi delle bollette dell’energia elettrica attivando una serie di decisioni sia per mettere in sicurezza le casse dell’ente, ...Pubblica illuminazione: sostituzione delle lampade esistenti con corpi illuminanti a basso consumo. Il piano del 2023 esposto dalla prima cittadina Elena Nappi.