Le convenienze ed incovenienze teatrali | Tutto sull’opera in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Leedè un’opera di Gaetano Donizetti che spesso ha trovato terreno fertile nelle rappresentazioni sui migliori palchi. La versione innella mattinata di Rai 5 ha visto impegnato come regista Lorenzo Viotti. La trama de “Leed” L’opera si divide in due atti. Il primo atto si apre con i personaggi tutti concentrati in un teatrino di Brozzi. C’è Corilla che si innervosisce con chiunque, coadiuvata dal marito Procolo. Corilla vorrebbe che l’opera venga intitolata Ersilia e Mommolo anziché Romolo ed Ersilia. Nelle sue ire, interviene Doratea che protesta, ma anche Luigia e la madre Agata. Le cantanti (Luigia e Dorotea) tendono a discutere di continuo e si contendono il ruolo di solista sul palco. Il ...