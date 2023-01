Lazio | mercato bloccato ma obiettivo attaccante

(Di venerdì 20 gennaio 2023) . Lavori in corso per i biancocelesti che, con il Toro lavorano su Sanabria: ma solo se i granata riuscissero a prendere Shomurodov. A Sarri piace di più Bonazzoli: la Salernitana non lo considera un titolare. Il ds dei campani De Sanctis punta ad un obbligo di riscatto a 5 milioni, e intanto cerca un esterno. L'articolo proviene da Italia Sera.

Alfredo Pedullà

