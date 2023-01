Lazio | Madia Pd | ' buco nero Cri Frosinone biglietto da visita di Rocca'

Il Sannio Quotidiano

... con il Terzo Polo in). Sondaggi che vedono l'abisso a un passo: 14,7% per Swg, che è come ... Graziano Delrio, Stefano Fraziano, Marianna, Roberto Morassut, Pina Picierno, Devora ...... 'La data è troppo vicina a quella per le Regionali nele in Lombardia (dove si voterà 12 e ... uno dei firmatari insieme a Graziano Delrio, Stefano Graziano, Marianna, Roberto Morassut, ... Lazio: Madia (Pd), ‘buco nero Cri Frosinone biglietto da visita di ... Roma, 20 gen (Adnkronos) – “Il buco nero che si sta disvelando intorno alla vicenda della sede della Croce Rossa di Frosinone è il biglietto da visita con cui Francesco Rocca presenta la sua candidatu ...