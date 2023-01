Lazio | bastano Pedro e Felipe nel segno di Sinisa

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Passa la, elimina il Bologna con una rete diAnderson modello derby (scippo die gol del brasiliano) e ora ai quarti andrà a caccia dell'impresa a Torino contro la Juve. Tutto bene, dopo l'inizio balbettante di anno, una buona gara dominata dall'inizio alla fine senza soffrire mai. Un'altra risposta positiva del gruppo che aveva preoccupato per le due prove scadenti contro Lecce ed Empoli grazie alla crescita fisica dei suoi uomini migliori, escluso Milinkovic ancora alla ricerca della forma migliore. Stavolta il volo di Olympia finisce in curva Maestrelli vicino alla gigantografia di Mihajlovic, quasi volesse rendere omaggio a: poi comincia la partita col fischio del giovane arbitro Baroni davanti a oltre ventimila spettatori (non tutti i 27.000 abbonati hanno risposto presente alle 18 di un ...

