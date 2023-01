Lazio | Bandecchi | “60mila euro a Rocca | ho pagato tutti Anche l’opposizione”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Le opposizioni stiano zitte, in passato ho finanziatoloro”. L’imprenditore Stefano, presidente della Ternana e dell’Università telematica Niccolò Cusano, non ci sta e replica così – in un’intervista rilasciata all’Adnkronos – alle critiche arrivate dagli avversari di Francesco, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regioneda lui sostenuto. Polemiche scoppiate dopo l’indagine avviata dalla Guardia di Finanza, che ha disposto un sequestro per 20 milioni a Unicusano (tra cui una Rolls Royce, una Ferrari e un elicottero) con l’accusa di evasione fiscale. I candidati di Pd e M5S, Alessio D’Amato e Donatella Bianchi, ora chiedono adi chiarire. In particolare D’Amato vuole sapere se il sostegno di, coordinatore di ...

Repubblica Roma

