Laviano | chiuse per frana le strade di accesso al paese I cittadini | “Isolati | aiutateci”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamoin”. Chiedono aiuto alle Istituzioni, gli abitanti della cittadina dell’Alta Valle del Sele, a, rimasti bloccati ina seguito della chiusura delle dueprincipali dial centro abitato, la S.P. 381, e della parziale agibilità della strada intercomunale che collegacon Santomenna, la S.P. 32. Entrambi le reti provinciali, a seguito del maltempo di queste ore, sono state interessate da due frane che hanno determinato la chiusura totale della Sp 381 e della chiusura parziale, con ordinanza sindacale, della Sp32.Chiusure che creano non pochi disagi ai residenti che, per raggiungere i paesi limitrofi, possono utilizzare come da ordinanza sindacale, la strada Sp 381 ...

anteprima24.it

, dove si è registrata una interruzione della Strada Provinciale 381 che rappresenta la ... In alcune località, come ad esempio Pontecorvo, le scuole oggi restano. Neve in Toscana leggi ......- 0 grazie alle reti d'autore della coppia d'assi argentino - napoletana formata da Nicolas... che si giocherà a porte, a quanto pare per il fondato timore di violente contestazioni nei ... Laviano, chiuse per frana le strade di accesso al paese. I cittadini ... StampaIl Comune di Laviano è stato messo in isolamento a causa dello smottamento della strada provinciale che collega il paese con il resto della regione. L’unica strada alternativa, a causa della sua ...