Laura Pausini | Giorgia | Fiorello e tanti altri a Roma per la Fondazione Bambino Gesù il 28 gennaio

(Di venerdì 20 gennaio 2023)– Auditorium Conciliazione, 282023 – ore 20 VERSO IL TUTTO ESAURITO PER IL CONCERTO SOLIDALE A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA “MI PRENDO CURA DI TE” DELLAGESU’ ONLUS Con, la partecipazione straordinaria die per la prima volta ospite dellala special guest. Presente anche lo sport italiano concampioni olimpici e paralimpici. Solo una piccola manciata di biglietti per il tutto esaurito dell’eccezionale concerto solidale del 282023, all’Auditorium Conciliazione di, realizzato dallaOnlus con il Patrocinio del Comitato ...

OrticaWeb

(Vivimi di). Mi imprigiona a te Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane (E ti vengo a cercare di Franco Battiato). E vengo, vengo da te ...... vedrà le esibizioni di Giorgia, la partecipazione straordinaria di Fiorello e per la prima volta ospite della Fondazione la special guest. Moltissimi i campioni che hanno ... Giorgia, Laura Pausini, Fiorello... [CS] Solo una piccola manciata di biglietti per il tutto esaurito dell'eccezionale concerto solidale del 28 gennaio 2023, all'Auditorium Conciliazione di Rom ...I biglietti sono quasi sold out. Restano pochissimi i posti disponibili per partecipare all'evento che riunirà star della musica e dello sport all'Auditorium della Conciliazione ...