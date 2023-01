Latina | frode fiscale ed evasione | 5 imprenditori nei guai | sequestro per oltre 220 mila euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023). Un giro immenso di fatturazioni false,di IVA ed altre imposte. Operazioni illecite condotte da alcunilocali tramite il sistema delle “frodi carosello”, utilizzando una delle due societa? coinvolte come “cartiera”. E poi, ancora, una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e le consistenze patrimoniali accumulate dagli indagati. E così, i Finanzieri del Gruppo di Formia, all’esito di un’articolata attivita? d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, in esecuzione di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, hanno proceduto alpreventivo di beni mobili e valori mobiliari per circa € 224.000,00 nei confronti di 5locali e due societa?. La ditta di ristrutturazioni edilizie che emetteva fatture ...