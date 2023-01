Latina | distributore di carburante ”truccato” allo Scalo | sigilli della Finanza C’è un indagato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023). Il caro carburanti è un problema non da poco. Soprattutto se sommato alla crisi energetica, alla guerra, all’inflazione e alla crisi del mercato del lavoro che ci portiamo avanti da tempo in Italia. E poi, per coronare il tutto, il Governo ha virato verso un mancato rinnovo per il taglio delle accise, che nelle ultime settimane hanno davvero creato un problema non da poco. Inoltre, Lo sciopero benzinai che era nell’aria già da qualche settimana, ora è stato confermato, proprio nella mattinata di ieri, giovedì 19 gennaio 2023. Le Organizzazioni di categoria dei Gestori degli impianti di carburanti, al termineriunione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno dato ufficialitàsciopero del 25 e 26 gennaio., la speculazione in un...