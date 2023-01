Today.it

Dramma sul lavoro stamattina a Fonte Nuova: un operaio è morto nel centro in provincia di Roma , dopo che il camion che conduceva è stato investito da alcuni pannelli diurtati dal braccio elevatore del mezzo. Il fatto è avvenuto in via Stella Polare all'interno di una ditta di smaltimento rifiuti. Sul posto i carabinieri della stazione Mentana, i vigili del ......pannelli di. Il tragico incidente è avvenuto a Fonte Nuova, comune alle porte di Roma, intorno alle sei del mattino, in via Stella polare. Da una prima ricostruzione sembra che le... Lastre di cemento cadono sulla cabina del camion: tragedia in azienda Dramma sul lavoro stamattina a Fonte Nuova: un operaio è morto nel centro in provincia di Roma, dopo che il camion che conduceva è stato investito da alcuni pannelli di cemento ...Alle prime luci di oggi l'autista di un camion è morto sul colpo dopo essere stato travolto da alcuni pannelli di cemento. Il tragico incidente è avvenuto a Fonte Nuova, comune alle porte di Roma, int ...