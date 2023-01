“L’assenza di Kvara è un vantaggio” | Iervolino non ha dubbi | poi rivelazione su Demme!

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il presidente della Salernitana, Danilo, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte. Ecco quanto evidenziato: “Per me quello di domani è il derby del cuore, visto che in passato tifavo Napoli, prima di diventare presidente della Salernitana. È una sfida tra due città, due tifoserie e due presidenti che vogliono cercare sempre più di creare un ponte e alcune sinergie. Sono dispiaciuto e rammaricato che le tifoserie non si possono incontrare, avevo immaginato un terzo tempo a fine gara in cui i tifosi azzurri e salernitani andavamo a bere una bibita insieme. La partita sarà difficile, il Napoli esprime il più bel gioco d’Europa, ha tante possibilità offensive, ha un Osimhen catalizzatore e straordinario. Noi dovremo giocarcela a testa alta, esprimendo un gioco coraggioso, in modo aggressivo anche se molto coperto, sfruttando quelle piccole occasioni che ci ...

Il tecnico azzurro ha anticipatodi Kvaratskhelia all'Arechi: 'non parte, ha ancora la febbre e il medico gli ha dato dei farmaci per guarire. Non sarebbe prudente rischiarlo. ...Commenta per primo Non arrivano grandi notizie per il Napoli in vista della sfida di domani contro la Salernitana . Già annunciata da Spallettidi, il tecnico di Certaldo non avrà a disposizione neanche Juan Jesus , infortunatosi nell'allenamento di oggi. Ecco il report: La squadra ha iniziato la sessione con una fase di ... Di Gennaro: “L’assenza di Kvara peserà, metterei Elmas e non Raspadori perché…”