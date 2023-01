Lasciatevi stupire dal Brighton di De Zerbi

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dalla sua fondazione, avvenuta oltre 120 anni fa, ilsi è sempre diviso tra la seconda e la terza divisione del calcio inglese, tranne un periodo di ribalta tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli ‘80. Il suo miglior risultato rimane una sconfitta per 4-0 contro il Manchester United in finale di FA Cup nel 1983. Una squadra talmente innocua che non ha neanche una vera e propria rivalità locale con squadre che le sono geograficamente vicine come Southampton o il Portsmouth: il suo “derby” illo gioca col Crystal Palace, squadra del sud di Londra, una rivalità nata a fine anni ‘70 quando entrambe le squadre lottavano per la promozione. È il derby dell’M23, l’autostrada che collega i 75 km che separano Londra a. Il calcio in Inghilterra si è sviluppato al nord, nelle città proletarie, e ...