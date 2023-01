Larve di vermi e grilli essiccati nel piatto | la Ue autorizza lo sfregio a Made in Italy e consumatori

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Ue porta sulle nostre tavole. Per l’esattezza: dalledi verme della farina minore (Alphitobius diaperinus) al grillo domestico (Acheta domesticus) congelati,e in polvere, sono in arrivo per le nostre dispense dopo l’zione concessa dall’Unione Europea alla loro presenza in una serie di alimenti come pane. Panini. Cracker. Grissini. E barrette ai cereali, nei prodotti a base di pasta, pizza o cioccolato. Ma anche nei preparati a base di carne. Di prodotti sostitutivi della carne. E nelle minestre. L’Uecongelati,e in polvere sulle nostre tavole Lo rende noto la Coldiretti, in riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dei ...

COME SONO FATTE LE, afferma Ynsect, sono composti per il 72% da proteine di alta qualità e contengono nutrienti essenziali per la salute umana, animale e vegetale, come gli acidi grassi ...Con idella farina sono 4 i 'novel food' approvati, infatti, ledel verme della farina, le locuste e i grilli sono già disponibili per l'acquisto. Larve di verme della farina come cibo, ok della Commissione Ue al commercio: ecco cosa sono Il 54% degli italiani è contrario agli insetti a tavola, mentre è indifferente il 24%, favorevole il 16% e non risponde il 6% Roma-Dalle larve di verme della farina minore (Alphitobius diaperinus) al ...