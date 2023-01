L’arrivo del freddo nell’epoca della crisi climatica diventa una notizia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) «Rischio alto per Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e, soprattutto Campania: in queste regioni si attendono precipitazioni più che abbondanti. Per questa terza settimana di gennaio è attesodel ciclone Thor, che porterà con sé una forte aria gelida su tutto il Mediterraneo. Il, che arriva direttamente dalla Groenlandia, provocherà un’intensa ondata di maltempo», abbiamo potuto leggere sul sito di RaiNews pochissimi giorni fa. Ma delle intense piogge, come ancheneve che l’afflusso di aria fredda in quota sulle Alpi farà fioccare fino a quote prossime alle vallate, si parla e scrive praticamente ovunque: nelle prime pagine, come nei servizi radiotelevisivi, si evidenzia che le temperature sono ovviamente previste in sensibile diminuzione, dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud. Saranno al di sotto ...