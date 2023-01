L’Arabia Saudita vuole comprarsi la Formula 1 Bloomberg svela | “Già offerti 20 miliardi di dollari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La1 in mano a uno Stato,. Non è una suggestione ma uno scenario concreto, secondo quanto rivela: PIF, il fondo sovrano gestito dal principe ereditario Mohammed bin Salman, ha già cercato dile corse automobilistiche più importanti al mondo offrendo 20di. L’attuale proprietario della F1, Liberty Media Corp., ha rifiutato perché non interessato a vendere. Ma, spiegano fonti vicine alla trattativa citate da, l’offerta resta ancora valida nel caso in cui Liberty Media dovesse cambiare idea. E per ora né PIF né Liberty Media hanno voluto commentare – quindi nemmeno smentire – la notizia.da tempo ha deciso di seguire l’esempio del ...