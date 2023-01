L’app Sallo! vi tiene informati su notizie e passioni tramite video verticali

Primaonline

Il modello di business iniziale dell''advertising. Le videonews si presentano in modo molto simile a TikTok e Instagram con uno scroll verticale dove passa anche la pubblicità che può ...Proprio come avviene con leper il fitness , che invitano a bruciare calorie per restare in forma,! propone ai suoi lettori un 'gioco' per restare informati: ogni giorno'obiettivo è ... Parte Sallo, app di videonews facili e di qualità per chi scopre l ...