L’amicizia femminile secondo Jane Fonda e il consiglio per farsi nuovi veri amici

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 20 gennaio 2023)può essere difficile, eda adulti può esserlo ancora di più., che ha recentemente spento le candeline del suo 85esimo compleanno, però, ha unper mantenere eindipendentemente dall’età. In una recente intervista con CBS Sunday Morning,ha discusso l’argomentozie con le colleghe attrici (e amiche intime) Lily Tomlin e Sally Field. “Il mio ex marito preferito, Ted Turner, mi ha detto: ‘Non si fanno nuovezie dopo i 60 anni’. Ma credo che si sbagli di grosso“, ha detto l’attivista e attrice. “You have to pursue people you want to be friends ...