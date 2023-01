L’America latina batte il record di prigionieri politici

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Vengono mandati a Lima come carne da cannone” “Ho visto i ragazzi del collegio dire addio alle loro famiglie”. La denuncia è di Karerina Bayona, una giornalista di Cusco che ha visto lo sviluppo delle ultime marce e la violenza scatenata in esse. Gli studenti universitari vengono inviati nella capitale in autobus per affrontare le forze dell’ordine in quello che chiamano “La Conquista di Lima.” Ieri sera le delegazioni di diverse province che stanno andando a Lima hanno salutato. Gli abitanti della provincia di Canchissicuani, dopo essere stati in proteste e blocchi, hanno fatto collette per trasferirsi nella capitale. “Vengono inviati come carne da cannone e penso che ne siano consapevoli, perché ieri abbiamo assistito a addii dolorosi degli studenti universitari. Stanno salutando le loro famiglie, i loro colleghi, le loro madri come se stessero andando in guerra”. Dopo il Perù, Evo ...