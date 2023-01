Lamborghini – The man behind the legend | ovvero | come funziona la mente di un genio

WIRED Italia

REGGIO EMILIA - Ferruccioe la sua ascesa imprenditoriale, compresa la rivalità con Enzo Ferrari, sono al centro del film 'man behindlegend' disponibile dal 19 gennaio su Amazon Prime Video. Come ricorderete, nell'aprile del 2018 alcune scene furono girate anche al teatro Valli di Reggio Emilia, ...... nella sezione Alice nella Città,Man BehindLegend arriva in streaming su Amazon Prime Video il 19 gennaio 2023 (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). ... Lamborghini – The Man Behind the Legend ci mostra come non si fa un biopic The Automobili Lamborghini Museum officially reopens following a redesign and new layout, with the event marking the start of Lamborghini’s 60th anniversary celebrations in an important year for the..A ‘time capsule’ example of a Lamborghini Countach with just 155 miles on the odometer is set to go under the hammer at auction this month. The 1989 model was sold to a Detroit-area buyer for $275,000 ...