L’allarme dei meteorologi | dal “non c’è più neve” a “sta arrivando troppa neve | anche al sud…”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dalper la poca, dovuta ai cambiamenti climatici, che secondo alcuniavrebbe provocato la scomparsa delle località sciistiche nazionale, siamo passati in pochi giorni al”. Ovunque, non solo sulle montagne, e soprattutto su quegli Appennini su cui qualcuno aveva già recitato il “de profundis” sulla stagione invernale. Invece, le previsioni sono cambiare: “Tantissimain collina e montagna in particolare sull’Appennino. Matera, Potenza, L’Aquila, Campobasso, Teramo, Urbino maPescara e qualche altra città della costa romagnola; lunedì latornerà a Bologna, lungo le coste romagnole e in Lombardia e Veneto, ...