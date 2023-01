La Vita in Diretta | Mara Venier come una furia su Marisela Federici | Mi fai orrore!

ilgazzettino.it

Zelensky ha affermato di non essere "del tutto sicuro" che il presidente russo sia effettivamente ancora in, e di "non sapere con chi parlare" per eventuali colloqui di pace. Pronta la risposta ...Le due città lombarde, che per la prima volta da quando è stato istituito il titolo dannoa ... Un'unica cerimonia con due palcoscenici che noi comuni mortali potremo seguire nella... Gina Lollobrigida, Mara Venier si infuria e telefona a La Vita in Diretta: «Marisela Federici, il tuo cinismo Segui Tag24 anche sui social Mara Venier telefona La Vita in Diretta video. I telespettatori de La Vita in Diretta saranno sicuramente rimasti di stucco nell’assistere ad una… Leggi ...A La Vita in Diretta, Marisela Federici ha commentato gli ultimi mesi di vita di Gina Lollobrigida e in particolare il rapporto con Andrea Piazzolla. Ma le sue parole hanno scatenato la furia di Mara ...