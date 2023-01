La Torre di Babele in edizione riveduta e scorretta Con la convinzione che il signor Peggio sia ancora per strada

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È tipico degli animali ma non è alieno dai comportamenti umani il “girare in tondo”. Per i primi è un agire istintivo, per i secondi equivale a essere, coscientemente o meno, impantanati in maniera in maniera alquanto consistente. Così in Italia, al momento, sembra che la “cattura” del criminale efferato, questa la sua definizione corretta e ben calzante ancorché riduttiva, stia distogliendo l’attenzione mediatica dai problemi, domestici e planetari. che continuano a accumularsi. Tanto succede perché l’esasperare alcuni atteggiamenti, sia positivi che negativi, sui risvolti di quel giallo siciliano, sta facendo scivolarepiù il grado di trasparenza di quella operazione più che importante delle forze dell’ordine e solo loro. In più contribuendo, in tal modo, a disorientare la popolazione e a far perdere a essa quel poco di fiducia verso il Paese che, a fatica, ...