La top 10 delle canzoni dei Måneskin | aspettando il nuovo album Rush

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Da Supermodel in coda alla classifica alla dark ballad internazionale The Loneliest al numero 6, dall’ultimo singolo-bomba Gossip nella cinquina fino a Zitti E Buoni, la canzone della consacrazione che occupa il podio. In occasione dell’uscita delalbum Rush!, la top 10 dei brani dalla gloriosa band romana

