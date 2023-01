La Siria tenta la via diplomatica per recuperare il suo posto in Medioriente È la fine della guerra?

(Di venerdì 20 gennaio 2023) di Claudia De Martino La normalizzazione con Israele non è l’unica in corso nella regione Medio Oriente: anche la, Stato pariah dal 2012, sta riallacciando buone relazioni diplomatiche con i Paesiregione e recuperando il suonella regione Medio Oriente, con grande vantaggio di entrambe le parti, gli Stati sunniti del Golfo, che puntano a giocare un ruolo nella ricostruzione postbellica del Paese, e Damasco che spera di intercettare, almeno, una parte degli investimenti esteri che occorrono alla sua economia per salvarsi da un imminente collasso. La Federazione russa di Putin, militarmente impegnata in Ucraina e incapace al momento di fornire allai capitali necessari per lanciare la ricostruzione, vede di buon occhio il ripristino delle relazioni con gli altri Stati arabi ...

