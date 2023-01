La settimana bianca non è più sostenibile | ma la scuola ignora il cambiamento climatico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In queste settimane molte classi in tutta Italia partono per le settimane bianche. Anche ladei miei figli organizza una “gita”: tre giorni da passare tra impianti da sci, neve (per lo più artificiale), pattinaggio sul ghiaccio e discoteca la sera. Il costo è circa 300 euro per ragazzino, senza contare il noleggio degli sci. I ragazzini delle famiglie che non possono permettersi questo costo, o che obiettano per motivi ecologici ed etici, restano a. Sono gite definite “educative” dalla, perché così i ragazzi “imparano l’autonomia”. Io ho obiettato che l’autonomia si può imparare anche facendo trekking, ciaspole, sci di fondo o altri sport meno impattanti (e più economici), ma senza successo. Mi hanno risposto: “la maggioranza delle famiglie è entusiasta della gita sugli sci, perché ...