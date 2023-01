La sanità ai tempi del Covid La pagella della Corte dei conti

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Speriamo che riaccenda i fari sulla, che paiono spenti da alcune settimane, e soprattutto che riapra il dibattito politico sul settore, anche in vista di quello ormai imminente sull’autonomia differenziata, in cui il comparto è centrale. Si tratta del refertodeisulla spesa sanitaria nel 2020-2021, depositato il 19 gennaio. I due precedenti riguardavano il 2016 ed il 2017; anche per questa ragione il documento è particolarmente importante. Un referto è un’analisi approfondita, come una Pet od una Tac. Sta, poi, ai medici specialisti (in questo caso la politica) farne una diagnosi ed una prognosi e delineare una terapia. Si tratta di un rapporto di oltre 200 pagine. Riassumiamolo prima di sollevare alcuni interrogativi che da esso emergono. Il documento è strutturato in undici capitoli. Sei ...