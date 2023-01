La Russa | «Non c’è motivo per togliere la Fiamma Accetto le critiche | ma non le falsità»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Accetta la critica, perché «ci sta». E rivendica come «un punto d’onore» il fatto che gli venga riconosciuto di «essere rimasto me stesso». All’indomani del botta e risposta con Massimo Gramellini sullo stile con cui conduce la presidenza del Senato, Ignazio Latorna sulla questione in una intervista proprio al Corriere della Sera e ribadisce che non rinuncerà a dire come la pensa su «temi di carattere generale», nel pieno rispetto del mandato istituzionale e cercando di tenersi «a debita distanza dal commentare le scelte specifiche della maggioranza». Insomma, La, che ribadisce che lanon si tocca, non solo non si fa mettere all’angolo, ma rilancia, chiarendo di aver compreso che gli attacchi non sono, come pensava inizialmente, la reazione al fatto che un uomo di destra sia stato eletto alla seconda carica dello ...