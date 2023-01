La realtà virtuale sbarca al teatro Lea Padovani di Montalto con l’Università Campus Bio-Medico di Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 20 gennaio 2023)– Ottocento occhi puntati sul futuro quelli dei 400 studenti dei licei Marconi di Civitavecchia e del Cardarelli di Tarquinia che hanno riempito giovedì 19 gennaio ilLeadidi Castro, gremito per la prima tappa del tour nazionale “Destinazione Ucbm” promosso dalBio-di. Una serie di incontri interattivi e multimediali supportati dai visori inpensati per aiutare i ragazzi degli ultimi due anni delle superiori nella scelta del corso di studi e per far conoscere l’ateneono, specializzato in materie scientifiche che spaziano dalla Medicina, all’Ingegneria alle scienze dell’alimentazione, alla sostenibilità. Una ...