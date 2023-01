La Primavera va a Vicenza | mentre tornano in campo U18 | U16 e U15

Leggi su seriea24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È terminata la pausa natalizia e nel weekend alle porte tutte le formazioni giovanili spalline si apprestano a tornare innei rispettivi campionati. Dopo la vittoria casalinga contro il Parma, labiancazzurra di mister Vito Grieco torna inper fare visita ai biancorossi del Lanerossi, nel match valido per la 15° ed ultima giornata del girone di andata del Campionato2. Impegno in trasferta anche per l’Under 18 di mister Massimo Pedriali che è attesa dal Milan al Centro Sportivo “Vismara” nel big match di giornata del campionato. I biancazzurri, infatti, sono primi in classifica a quota 27 punti,i rossoneri si trovano in terza posizione con 23 punti. Sarà l’Under 17 di mister Filippo Pensalifini l’unica squadra a giocare tra le mura amiche ...