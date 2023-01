La piddite della Cgil e l’inesorabile scomparsa dei sindacati

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nell’indimenticabile La classe operaia va in paradiso, a un certo punto Gianmaria Volonté si reca in un manicomio chiedendo a tutti: «Hai visto il “Militina?». Il “Militina” (Salvo Randone) era un ex operaio, «in fabbrica sei ancora un mito», espertissimo di diritti sindacali, di buste paga, di scioperi, simbolo di quegli operai che erano punto di riferimento per gli altri operai, per tutto, dalle questioni pratiche alle analisi politiche. Oggi Volonté avrebbe ragione a chiedere: «Hai visto il sindacato?». La questione è per certi versi storica: davanti a un governo per la prima volta davvero di destra, le organizzazioni tradizionali dei lavoratori sono, o appaiono, ferme. Ogni tanto c’è un incontro a Palazzo Chigi (anche ieri, sulle pensioni: nulla di nuovo), il trionforitualità persino negli aspetti esteriori, l’insoddisfazione di Maurizio Landini, imitato da ...