La nuova classifica di Serie A dopo il - 15 di penalizzazione alla Juve

La Gazzetta dello Sport

Ecco quindi come cambia la, in attesa dell'eventuale ricorso del club bianconero: Napoli 47 Milan 38 Inter 37 Lazio 34 Atalanta 34 Roma 34 Udinese 25 Torino 23 Fiorentina 23 Juventus 22 ...... 15 e non solo 9 punti di penalizzazione inper la Juvenrua, che scivola all' undicesimo posto ina quota 22 punti in condominio con Bologna ed Empoli ... Juve penalizzata, la nuova classifica di Serie A: la Champions ora è lontanissima La Corte Federale d’Appello ha accolto e inasprito la richiesta avanzata dal procuratore Giuseppe Chiné: 15 e non solo 9 punti di penalizzazione in classifica per la Juvenrua, che scivola all' undices ...Il procuratore federale aveva chiesto nove punti in meno in classifica. Il club: "Inammissibile riaprire il caso" ...