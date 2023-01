La nuova classifica della Serie A | cosa cambia dopo la stangata alla Juve

La Gazzetta dello Sport

Questa ladella Serie A dopo la decisione della corte d'appello della Figc che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus , "da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva". I ...... che non erano quindi state considerate nel primo processo e su queste apre unaindagine, che ... stangata che non solo accoglie le richieste di Chinè ma le aumenta: - 15 punti inper ... Juve penalizzata, la nuova classifica di Serie A: la Champions ora è lontanissima Più severa di quanto richiesto dalla Procura della FIGC la sanzione emessa della Corte Federale d'Appello. La squadra bianconera ora é decima in classifica con 22 punti ...La Corte Federale ha deciso di riaprire il caso plusvalenze e ci va pesante con i bianconeri: -15 in .... Juventus penalizzata dopo il caso plusvalenze . Le condanne ad Agnelli e Paratici . Il comunic ...