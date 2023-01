La nostra è una Repubblica non fondata sul lavoro ma sul precariato Lettera

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Inviata da Pina Mondello - Egr. Sig. Presidente della, sono un’ ex collaboratrice scolastica dell’organico Covid utilizzata in pandemia insieme ad altri circa 55.000 unità lavorative fra docenti e personale ATA, per far proseguire l’istruzione ai nostri studenti garantendo loro sicurezza e sanificazione a nostro rischio e pericolo. L'articolo .

Ticino Notizie

... diventascelta obbligata per provare a mantenere un passo accettabile e non uscire del tutto ...diventa oggi un danno troppo importante per le casse sempre più disastrate dei club di casa, ...Vogliamo continuare a portare avanti questo modello, mettendo al centro i valori fondanti dellaazione politica come il contrasto alle disuguaglianze,sanità di prossimità e strumenti per ... Progetto Magenta: una serata speciale per non dimenticare. “Chi ... Morale alle stelle per la Virtus Bologna, reduce da un successo fondamentale in Eurolega contro il BC Polkowice, capolista del proprio girone, ...Un solo match in anticipo domani alle 17.30 al Pala Radi. Le altre partite domenica. La capolista Trento del Girone A sfida il fanalino di coda Club Italia. Roma, leader del Girone B, ospita Soverato ...