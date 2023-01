La NBA sbarca in Europa | tra il pubblico di Parigi c’è anche Valentina Vignali

La Gazzetta di Lucca

... tanto che i giovanissimi atleti avranno il piacere di indossare nel nuovo campionato "JuniorFIP U13 Champinship" le famose "Jersey" d'oltreoceano.Al momento, infatti, sono stati predisposti tornei ufficiali per FIFA 23 ,2K23 e Gulty Gear - ... il torneo di Fortnitealla Milano Games Week 1 22 Novembre 2022 La NBA sbarca in Toscana La cestista e modella romagnola ha assistito alla partita tra Detroit Pistons e Chicago Bulls giocata ieri sera ...Da quest’anno ad ogni squadra del campionato Under 13 verrà abbinata per estrazione, una delle squadre che partecipa al rispettivo campionato statunitense. Il BCLucca era presente e a ritirare le nuov ...